İsveçli sanatçı Simon Stålenhag’ın 2018 yılında yayımlanan resimli romanından beyazperdeye uyarlanan ve Joe Russo ve Anhony Russo’nun yönetmen koltuğunda oturduğu ‘The Electric State’ adlı filmin çekimlerinin tamamlandığı duyuruldu.

Netflix yapımı olan bilim-kurgu türündeki film, sarı renkli bir oyuncak robotu, tuhaf bir serseri ile Batı Amerika’nın retro-fütüristik geçmişinde gezinerek küçük erkek kardeşini arayan öksüz bir kadının yolculuk hikayesini konu ediyor. Filmin senaryosunu ise Christopher Markus ile Stephen McFeely yazıyor.