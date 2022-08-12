Küçük yaşta şöhrete ulaşan Millie Bobby Brown, davranışlarından dolayı sık sık tepki gördüğünü anlattı. Brown, tepki gördüğü için başka biri gibi olmaya çalıştığını söylerken “O başkaları da bundan nefret ediyor.” diyerek bu şekilde de tepki aldığını söyledi ve “O zaman içinize kapanmaya başlıyorsunuz, çünkü ‘Ben kimim ki? Onlar için kim olmam lazım?’ diyorsunuz. Sonra daha fazla büyüdüm, ailem ve arkadaşlarım gerçekten yardımcı oldu.” ifadelerini ekleyerek açıkladı.

Millie Bobby Brown benliğini bulmakta zorlandı

Büyüdüğü süre boyunca sürekli farklı hissettiğini dile getiren Millie Bobby Brown, “Farklı olmaktan zevk aldım, çünkü her zaman kendi kimliğimle ve kim olduğumu bilmekle mücadele ettim.” sözlerini dile getirdi.

“Küçükken, bulunduğum her odaya tam olarak ait olmadığımı hissettim. Yalnızlıkla da biraz mücadele ediyorum. Kalabalık bir odada her zaman kendimi çok yalnız hissettim, sanki hiç kimse beni gerçekten anlamamış gibi geldi. Türümün tek örneğiydim. Bu yüzden, insanların anladığı ve ilişki kurabilecekleri karakterleri oynamayı sevdim, çünkü kimsenin Millie ile ilişki kuramayacağını hissettim.” ifadelerini kullanarak yaşadığı zorluklardan bahsetti.

Yaşadığı sorunun aslında yaşına göre olgun olduğundan kaynaklandığını söyleyen Brown, insanlardan sürekli bunun iyi olmadığı ile alakalı yorumlar aldığını dile getirdi. Henüz 12 yaşında Stranger Things dizisi ile “En iyi yardımcı kadın oyuncu” dalında Emmy Ödülü adaylığı aldı. Dizinin ikinci sezonuyla da ikinci kez Emmy adaylığı kazandı. Aynı zamanda Time Dergisi tarafından dünyanın ‘En Etkili 100 Kişisi’inden biri seçilerek listeye dahil edilen en genç isim oldu. 15 yaşında kendi güzellik markasını kurmasıyla beraber Hollywood patronları, Brown’ın kısa süre içinde Jennifer Lawrence ve Emma Stone gibi Hollywood’un en çok kazanan kadın oyuncuları arasında yer alacağını düşünüyorlar.

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