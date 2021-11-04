Milli voleybolcu Zehra Güneş’ten dikkat çeken açıklama: Ben paralel evrende akrebim

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıldız oyuncularından Zehra Güneş, sergilediği performans ile olimpiyata damgasını vuran isimlerden biri olmuştu. Voleyboldaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Zehra Güneş, geçtiğimiz gün katıldığı bir programda kendisine dair birkaç açıklama yaptı. Meriç Aral ve Efe Tunçer’in hazırladığı popüler podcast serisi Teras Noir 5’in Youtube’da yayınlanan programına konuk olan Güneş, Tunçer’in yönelttiği “Senden biz bir bilgi istedik. Bizimle bu bilgiyi paylaşır mısın?” sorusunu şu şekilde yanıtladı:

“Akrepler öleceklerini anladığı zaman, kendilerini sokup öldürürlermiş. Bunu neden söylemek istedim. Bence paralel evrende ben bir akrebim.

O yüzden bunu söylemek istedim. Kötü bir şey yok, kendimi öldürmek istemiyorum.

Kötü bir şey yaptığımda olabilecek bütün senaryoları kuruyorum. Olmayacaksa bile en kötüsüne üzülüyorum”