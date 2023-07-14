Sporculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla magazin gündeminde sıkça adından söz ettiren başarılı voleybolcu Zehra Güneş, 24. yaşını kutladı. Milli voleybolcunun doğum günü fotoğraflarını görenler, gönderiye “Nasıl benimle aynı yaşta olabilir?”, “İdolümle aynı gün doğmuşuz”, “Daha büyük gösteriyor” gibi yorumlarını yaparak kutlama mesajları iletti.

Güneş ise doğum günü pozuyla birlikte şu notu yayınladı: “24. yaşıma not! Kendi kutup yıldızın ol! Doğum günümü kutlayan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız!”