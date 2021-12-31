NBC bu yıl Miley Cyrus ve Pete Davidson’ın sunuculuğunu üstlendiği bir yılbaşı özel programı yayınlıyor.

Miley Cyrus ve Pete Davidson’ın ev sahipliğini yaptığı Miley’nin Yılbaşı Partisi, 31 Aralık Cuma gecesi 10:30-00:30 (Türkiye saatiyle 18.30-08.30) arasında Miami’den canlı yayınlanacak. Yıldızlarla dolu özel performansların yer alacağı programın yapımcılığını ise Saturday Night Live’ın yaratıcısı Lorne Michaels, Miley Cyrusve Saturday Night Live’ın yöneticisi Lindsay Shookus üstleniyor. Özel ve çok konuşulacak anlara sahne olacak bu program kaçmaz!