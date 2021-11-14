Miley Cyrus’un kardeşi Noah Cyrus iddialı pozlarıyla olay oldu

Çocuk yaşlarda oyunculuk yapmaya başlayan, daha sonra şarkıcı olma kararı alan Miley Cyrus, kendine has tarzı ile çoğu zaman gündem olan bir isim. Çılgınca yaşadığı hayatıyla konuşulan Cyrus’un kendisi kadar iddialı bir de kız kardeşi var. Son zamanlarda yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Noah Cyrus, banyoda yarı çıplak verdiği pozlarla ablası Miley Cyrus’u geride bırakma konusunda iddialı gözüküyor. Noah Cyrus’un Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar kısa sürede yüz binlerce beğeni alıyor.