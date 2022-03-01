İlayda Yaslan

Pandemi sebebiyle uzun süredir yapılamayan moda haftaları büyük bir hızla eski temposuna geri döndü. Dört büyük şehirde düzenlenen defilelerin ilki 11 Şubat’ta New York’ta, ikincisi 18 Şubat’ta Londra’da gerçekleşmişti. Geçtiğimiz hafta ise Milano Moda Haftası yine tüm görkemiyle gerçekleşti.

Sizler için Milano Moda Haftası’nın en akılda kalan anlarını derledik.

Adidas x Gucci

Yılın iş birliği olarak adlandırılan Gucci x Adidas koleksiyonu, Milano Moda Haftası kapsamında moda severlere sunuldu. Yüksek moda ile spor giyimi birleştiren koleksiyon hakkında Gucci’nin Kreatif Direktörü Alessandro Michele, “Kadın moda haftasında bir erkek koleksiyonu. Erkek dünyam çok geniş. Erkekler, kadınsı bir dünya ile bir diyalog başlattı ve ben bunu gösterme fırsatını düşünüyorum. Ve kadınlar erkek takım elbiselerini sever” açıklamasında bulundu.

Önümüzdeki kış sezonu için hazırlanan ve “EXQUISITE” adı verilen yeni koleksiyonda, Gucci’nin ve Adidas’ın monogamları ve amblemleri ile süslenen takım elbiseler, ceketler, kabanlar, etekler ve korselerle canlı renklerin, farklı dokuların ihtişamlı birleşmesine tanık oluyoruz.

Versace defilesine Hadid kardeşler damgası

Geçtiğimiz ay Versace’nin İlkbahar/Yaz 2022 kampanyasında Donatella Versace ile poz veren Hadid kardeşler, bu kez makyajları ve baştan aşağı kırmızı görünümleri ile Milano’da gerçekleşen Versace Sonbahar/Kış defilesinin ilgi odağı oldu.

Moschino’dan sürrealist tasarımlar

Sıra dışı tasarımlarıyla bilenen Moschino markasının kreatif direktörü Jeremy Scott, her sezon olduğu gibi, bu sezonda yeni kreasyonu ile moda haftasının odak noktası oldu.

Kendall Jenner’ın kızıl kahve saçları

Milano Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Prada defilesinde Kendall Jenner ilk defa yeni saçlarıyla görüntülendi.

Bottega Venata markasına yeni soluk

Bottega Venata’dan ayrılan kreatif direktör Daniel Lee’nin ardından kimin markanın yeni kreatif direktörü olacağı merak konusuydu. Yeni kreatif direktör Matthieu Blazy, Milano Moda Haftası’nda açılış koleksiyonunu tanıttı ve koleksiyonu hazırlarken kendi yolcuğundan ilham aldığını belirtti.

Rihanna’nın after party stili

Son dönemde hamileliği nedeniyle gündemde olan Rihanna, Gucci’nin defile sonrası düzenlendiği after party’ye katıldı. Dünyaca ünlü yıldız, transparan Gucci elbisesiyle çok konuşuldu.