Milano Moda Haftası, kıyafetlerden ev sahipliği yaptığı şovlara kadar akıllarda yer edecek görüntülere şahit olmamıza sağladı. Ustalık eseri terzilikler, İlkbahar/Yaz koleksiyonlarına yakışacak konseptler ve tasarımları taşıyan yıldız isimlerin yer aldığı olaylı günleri incelerken büyük keyif aldığımızı itiraf etmeliyiz. Eğer Gucci’nin 68 tek yumurta ikizine ya da Moschino’nun devasa balonlarına anlam vermekte zorlandıysanız bize katılabilirsiniz. Evet, hazırsanız karşınızda yeni koleksiyonları merakla beklenen 10 moda devinin, Milano Moda Haftası’ndaki defileleri…

Versace

”Gotik tanrıça” silüetinin etkileyici evrenini keşfetmek için Versace’nin İlkbahar/Yaz 2023 koleksiyonuna mutlaka bakmanız gerekiyor. Donatella Versace, karanlık dünyadaki siyah ve mor hakimiyetine Paris Hilton ile bitirdiği şovunda fuşya ile bir baskı kuruyor. Defile, Gigi Hadid’in taşıdığı kadının patronluğuna vurgu yapan siyah kesik detaylı elbiseyle başlarken Bella Hadid ile seksi ve asi bir tavra teslim olmaya çağırıyor. Bu koleksiyon daracık küçük siyah elbiseler, püsküllü deri detayları ve korseleri pembe saten kargo pantolonlarla birleştirerek her zaman daha fazlasını isteyenler için yaratılmış gibi.

Dolce & Gabbana

Bu sezon Kim Kardashian’ın küratörlük rolünü üstlendiği Dolce & Gabbana, Milano Moda Haftası başlamadan önce adından söz ettirmeyi başardı. Çünkü Kim, bu işbirliği başlamadan önce realite şovunda, gençliğinden beri bu markanın kıyafetlerini sakladığını itiraf etmişti. Ayrıca Dolce & Gabbana’nın arşivinde dahi bulunmayan bir elbiseyle düğüne katılarak Stefano Gabbana ve Domenico Dolce ile bir araya gelmemesi için çok büyük nedenleri olduğunu gösterdi. Şimdi ise üçlü, İtalyan moda evinin 1987 ile 2007 yılları arasında ki dönemine yaptığı detaylı bir ziyaret ile mücevherli korse elbiseler, terzilik harikası özel tasarımlar ve leopar desenleri tekrar görücüye çıkarıyor.

Fendi

”Fendi kadınları dolu, yoğun hayatlarıyla güçlüdür” diyen Kim Jones, feminenliği ve işlevselliği buluşturduğu bu şovuyla hayal gücümüzü harekete geçiriyor. Saten kargo pantolonları, kauçuk tabanlı takoz terlikleri ve couture koleksiyonundan lüks bir katkıda bulunan obi kemeriyle Y2K estetiğini temele alıyor. Özellikle 2000’li yıllarda Karl Lagerfeld’in tasarladığı çiçek desenini rafından çıkararak yeniden hayatımıza dahil etmeye hazırlanıyor.

Gucci

Gerçek bir alt metin hikayesi için Alessandro Michele’in yarattığı ”Twinsburg” evrenine konuk oluyoruz. Tasarımcı kafasının içindekini modellemek için defilede 68 tek yumurta ikizi kullanarak “Aynı kıyafetlerin görünüşte aynı, bedenlerde farklı nitelikler yaydığını” gösterdi. Aynı zamanda hepimizin içindeki çift kişiliğe de dikkat çeken Michele, tasarımlarında kullandığı çift cep ve yansıyan baskı türündeki desenleriyle de Gucci severler için yeni bir hikaye yazıyor.

Prada

Yeni koleksiyonunu ”kaba dokunuşlar ve kırılganlığı çağrıştıran bir hamlık” ifadeleriyle tanımlayan Prada, karşıt güçler arasında ki tatlı noktayı yakalamak için yola çıkıyor. Marka gelecek sezon için bugüne kadar hayatımıza girmiş olan kumaş ögeleriyle adeta oyunlar oynuyor. Yırtılmış dantel yaka detayları, dalgalı görünüme sahip deri ceketler ve potlukla sıkıştırılmış bele oturan formlar ile geçmişle günümüz arasında hatırı sayılır bir kontrast oluşturuyor. Prada’nın kreatif direktörü Raf Simons’ın dediğine göre koleksiyonda bir sinema aynası var ve bunu parçaların bütününe geniş açıyla baktığımızda dahi görebilmek mümkün.

Moschino

Ve işte sektörün normlarına başkaldırı niteliğinde bir defile sunan Jeremy Scott imzalı Moschino koleksiyonu… Milano Moda Haftası içinde viral bir ana tanıklık etmemizi sağlayan marka, kalp şeklini bir sembol olarak kullanıyor. Şişirilmiş cepler, saç aksesuarları ve daha birçoğunu devasa boyutlarla tasarımlara yerleştiren Scott, ”Çevremizde neler olup bittiğinin farkında olmalıyız, ancak aynı zamanda neşe için de yerimiz olmalı.” öğütü ile ders niteliğinde podyum deneyimi sunuyor.

Jil Sander

Lucie ve Luke Meier çifti erkek ile kadını bir araya getirerek yarattığı özgürlük alanıyla samimi bir koleksiyon sundu. Yağan yağmur ile defileyi şemsiyelerle devam ettiren ikili İlkbahar/Yaz sezonuna yakışan ve akıllarda yer edecek bir an yarattılar. Çiftin kreatif yönetimindeki Jil Sander, bu defa temasında içtenlik olan tasarımlarını, soluk bir renk paletiyle sarmalayarak zahmetsiz ama güvenilir bir çizgi yakalıyor. Eflatun ve asidik yeşil hakimiyetindeki koleksiyon markanın, minamalizmin kelime anlamı olabileceğini kanıtlıyor.

Bottega Veneta

Deriye hakkını teslim eden Bottega Veneta, ustalığının getirdiği olanaklarını değerlendirdi ve podyumlara geri dönen Kate Moss’a oduncu gömleği giydirdi. Marka koleksiyonda egzotik jakarlı elbiseler, çok boyutlu etekler kullanarak zanaatkarlığa yaptığı vurguyu pantolonda nubuğun yerini chinoya bırakarak destekliyor. Cömert bir skalada dizilen tasarımların hareketlilik ve eylem; şehvet ve yaşam etrafında şekillendiğini gözlemliyoruz.

Max Mara

Max Mara her zaman olduğu gibi kadının içinde iyi göründüğü ama daha da önemlisi içinde iyi hissettiği kıyafetleri hayatımıza katıyor. Kare kesim mayolar, ultra geniş şapkalar ile simgesel bir tavır inşa ederken boyasız keten tulumlarıyla gerçekliğe saygıyı geri getiriyor. Günlük stilinize eşlikçi olmaktan öte bir yerde duran Max Mara, bugüne kadar ortaya çıkardığı ikonik parçaları yeniden kombinleyerek baştan yaratıyor.

Emporio Armani

Giorgio Armani, 88 yaşında moda için üretmeye devam ediyor. Milano Moda Haftası’nda seyahatten ilham alan hafif bir koleksiyon sunan terzi ustası, gelecek bahar için kadın gardıroplarına “özgürlük ve açıklık” dokunuşu getirmeye hazırlanıyor. Tasarımcı ceketler ve bol pantolonlardan oluşan açık renkli silüetleri Armani’nin sadık olduğu cansız ipekler ve imrenilen tığ işleriyle birleştirerek çekici bir ışıkla sundu.

BONUS: Moncler

Artık Duoma Meydanı’nda, bembeyaz Moncler montu giymiş 18 bin kişi hayal etmenize gerek kalmadı (tabii öyle bir hayal kurduysanız). Çünkü Moncler, Milano Moda Haftası’nda devasa bir görsel şölen sundu. Markanın 70. yıl dönümü sebebiyle yapılan gösteri büyüleyici anlara şahitlik etmemizi sağlarken dünyanın farklı yerlerinde 70 gün boyunca sürecek bir kutlama başlatmış oldu.

Cansu Karakuş

İlginizi çekebilir: