Ukrayna asıllı ABD’li oyuncu Mila Kunis, bir dönemin popüler komedi dizisi That 70’s Show‘da rol alabilmek için yaşı ile ilgili yalan söylediğini itiraf etti. Kunis aynı zamanda eşi Ashton Kutcher ile tanıştığı dizide Jackie Burkhart karakterini canlandırıyordu.

Mila Kunis, That 70’s Show kadrosuna katılmak için 14 yaşında olmasına rağmen yapımcılara 17 yaşında olduğunu söylediğini açıkladı. Kunis, ”Yaşımla ilgili yalan söyleyip söylemediğim üzerine bazı söylentiler var. Buna bir açıklık getirmek isterim. Evet. Yalan söyledim.” ifadelerini kullandı. Rolü elde ettiğinde gerçeği yapımcılara söylediğini belirten oyuncu, bir sorun yaşanmadığını hatta yapımcıların “Seni çok sevmiştik o yüzden umursamadık” dediklerini söyledi.

Yıldız oyuncu, sözlerine “Herkesin yaşından küçük rolleri oynadığı bir dönemdi ve ben aslında oynadığım karakterin yaşındaydım” diye ekledi. Kunis, şu anda ”Dünyanın En Şanslı Kızı” isimli drama film ile Netflix ekranlarında Finn Wittrock ve Connie Britton ile başrolleri paylaşıyor.

İlginizi çekebilir: