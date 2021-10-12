Mikro Eteklere Merhaba

Son yıllarda moda sahnesinde minilerden çok maksilere yer veriliyordu; fakat eskinin yenilenebildiği, yeninin ise kolayca eskiyebildiği bu dünyada mini eteklerin geri dönüşü için yalnızca geçen yılı beklememiz gerekiyormuş. Chanel, Miu Miu ve Versace gibi ünlü markalarının 2021 İlkbahar-Yaz defilelerinde sıkça rastladığımız mini etekler tam bir yıl sonra yerlerini daha da minilere yani mikrolara bırakıyor.

Mikro etekler; pandemiye, evde kapalı kaldığımız ve pijamalarla geçirdiğimiz günlere bir reaksiyon sayılabilir belki. Kat kat ve bol giyindiğimiz günlerden çıkışımız üzün sürdü hatta bazen kendimizi ‘tozlanmış’ hissettik. Şimdi bu tozu üzerimizden atmak; feminen veya maskülen, içimizden geldiği gibi hissetmek ve parlamak için doğru zaman olabilir.

Podyumlarda değil, sokaklarda!

60’lar ve 70’lerin çocuksu, cesur ve ikonik görünümlerinin en önemli parçalarından olan mini ve mikro etekler, hem dekolteleri hem de temsil ettikleri enerjiyle özlediğimiz tazeliği, dinamizmi bize geri getiriyor. Chanel, Miu Miu, Etro, Max Mara gibi markaların 2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda yerini almış olan mikro parçalar yeni bir silüetin de habercisi sayılabilir. Düşük beli de miniler gibi tekrar görmeye başladığımız bugünlerde düşük belli mikro etekli kadınlara yalnızca podyumlarda değil, sokaklarda da pek yakında rastlayabiliriz.

Yazı Eda Çiçek