Yaşadığı durumdan sonra Sarıyer Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına şikayette bulunan Mihriban Hurmacı, başından geçenleri şu sözlerle anlattı:

2. Sayfa’nın haberine göre; Mihriban Hurmacı konuyla ilgili yaptığı konuşmada “Dün akşam saat 21:00’da Özer’in cep telefonunda başka kadınlara ait mesajlar ve fotoğraflar gördüm. Bu yüzden tartışmaya başladı. Beni bir odaya çekerek ellerime, yüzüme vurmaya başladı. Kafamı camlara vurdu, “Seni gebertirim” diyerek tehditte bulundu. Kendimi dışarıya zor attım.”

Mihriban Hurmacı, yüzü kanlar içindeki fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.