Mıhlama, Karadeniz mutfağının enfes lezzetlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kendine has tereyağı kokusu eşliğinde tel tel uzayan peyniri ile yöresel lezzetler arasında yerini almaktadır. Yöresel kahvaltıların vazgeçilmezi olan mıhlama nasıl yapılır? Sizlerle!

Mıhlama Nasıl Yapılır?

Mıhlama tarifi için malzemeler oldukça kolay elde edilmektedir. Yapımı da oldukça kolaydır ve lezzeti ile dillere destandır. 2 kişilik mıhlama tarifi, tereyağsız mıhlama tarifi ve peynirsiz mıhlama tarifleri oldukça merak edilen sorular arasında yer almaktadır.

Mıhlama Malzemeleri

Karadeniz bölgesine özgü harika bir lezzet olan ve yapımı da oldukça kolay olan mıhlama (muhlama) malzemeleri şunlardır:

2 (yemek kaşığı) tereyağı,

2 (yemek kaşığı) mısır unu,

1 (su bardağı) su,

1 (su bardağı) Trabzon peyniri (telli peynir veya kolot peyniri)

1 (tatlı kaşığı) tuz

Mıhlama Yapılışı

Mıhlama, yapım aşamasına geçmeden önce birkaç öneri bulunmaktadır. Muhlama lezzetinin daha da arttığı bu öneriler şu şekildedir:

Su yerine süt kullanmak,

İnce ve taze çekilmiş mısır unu tercih etmek,

Süt köpüğü alınmış sade yağ (tereyağı) kullanmak,

Bakır bir tava ve tahta kaşık kullanılması da lezzeti artırmada etkili olmaktadır.

Kahvaltıda Mıhlama Nasıl Yapılır?

Bakır bir tavaya alınan tereyağı, kısık ateş eşliğinde fokurdayana kadar eritilir. Mısır unu azar azar ilave edilerek hafifçe kavrulur. Tahta bir kaşık yardımı ile kavrulan mısır unu, pembeleşince yavaş yavaş kaynar su ilave edilir ve karışım güzelce gerçekleşir. Belli bir kıvam elde edildikten sonra tereyağı kendini gösterince, tel tel önceden ayırdığınız Trabzon peyniri (çeçil veya tuzsuz tel peynir) ilave edilir. Kısık ateşte pişirmeye devam edilir ve peynirin erimesi ile tahta kaşık yardımı ile karıştırılarak güzel bir karışım sağlanır.

Mıhlama sıcak olarak ikram edilmelidir ve en önemli püf noktalarından biridir.

Mıhlama Nedir?

Yüzyıllardır Rize ve çevresinde bilinmektedir ve mutfak kültüründe önemli bir yeri bulunmaktadır. Bazı bölgelerde kuymak bazı bölgelerde muhlama olarak bilinmektedir. Yenildiği zaman kişiye enerji vermektedir ve tok tutmaktadır. Turizmin gelişmesi ile birlikte pek çok işletmelerde yemek menülerinde yer almaktadır. Yerel bir kültür olan mıhlamanın dünyaya tanıtımı yapılmaktadır.