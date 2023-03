Everything Everywhere All at Once filmindeki beğenilen performansıyla ödüle layık görülen Michelle Yeoh, aynı zamanda en iyi kadın oyuncu Oscar’ına layık görülen ilk Asya kökenli kadın oyuncu olarak da tarihe geçti.

“Bu, hayallerin gerçek olduğunun kanıtı”

Yeoh, Oscar ödüle layık görüldüğü geceki onur konuşmasında duygularını ifade ederek, “Bu geceyi izleyen ve bana benzeyen tüm küçük erkek ve kızlar için bu bir umut ve olasılıklar ışığı” dedi ve ekledi:

Bu, hayallerin… gerçek olduğunun kanıtı. Ve hanımlar, kimsenin size en iyi zamanınızı geçtiğinizi söylemesine izin vermeyin.

“Tüm annelere ithaf etmeliyim”

Oscar yıldızı, Everything Everywhere All at Once’ın yönetmenleri Daniel Kwan ve Daniel Scheinert’in yanında A24’e, oyuncu arkadaşlarına ve filme katkısı olan herkese teşekkür etti. Michelle Yeoh, ailesine teşekkür etmeden önce ödülü kendi annesine ve dünyanın dört bir yanındaki annelere adayarak şu sözleri dile getirdi:

Bunu anneme, dünyadaki tüm annelere ithaf etmeliyim çünkü onlar gerçekten süper kahramanlar ve onlarsız bu gece hiçbirimiz burada olmazdık.

