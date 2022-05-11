Brokeback Mountain, Zindan Adası ve Manchester By the Sea gibi başarılı yapımlarda boy gösteren yetenekli oyuncu , üçüncü kez bebek beklediğini duyurdu. İki yıl önce oğlu Hart’ı dünyaya getiren 41 yaşındaki oyuncu, eşi Thomas Kail ile mutlu bir döneme girdi.Variety dergisine kapak olan oyuncu, hamile olduğunu ilk defa bu dergi çekimleri ile duyurdu. Oyuncunun Brokeback Mountain’da beraber çalıştığı eşi Heath Ledger’dan Mathilda adında 16 yaşında bir kızı varken. Williams’ın eşi Thomas Kail’den ise Hart adında bir oğlu bulunmakta.