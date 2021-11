Michelle Gurevich’den üç konserlik mini Türkiye turnesi

15 Mayıs 2020’de ‘Ecstasy in the Shadow of Ecstasy’ isimli altıncı albümünü çıkaran Michelle Gurevich , üç farklı şehirde düzenleyeceği konserler için Türkiye’ye geliyor. Kanda doğumlu Rus sanatçı, ülkemizde düzenlenecek organizasyonlar ile 9 Aralık tarihinde Ankara’da, 10 Aralık’ta İzmir‘de ve 11 Aralık gecesinde de İstanbul’da müzikseverler ile buluşacak.

İstanbul, Berlin, Varşova ve Atina gibi kültür-sanat şehirlerinde düzenlediği her etkinlikte biletleri yok satan Michelle Gurevich, Doğu Avrupa diasporası ve Berlin Queer sahnesinden taşıdığı parçalarla bir niş oluşturdu. Bu sayede Charles Aznavour, Zeki Müren ve Lucio Dalla gibi isimlerin dokunaklı eserlerini sevenler, Gurevich’in hayranları arasında yer almaya başladı.

Sahnede kalabalık bir müzisyen ekibiyle çalışan Gurevich, albümlerini oldukça yalın bir prodüksiyon tekniğiyle hazırlıyor. Sovyet dönemi yıldızlarından Alla Pugacheva’ya benzetilen sesi ile dinleyenleri kendine hayran bırakan Michelle Gurevich, üç farklı şehirde müzikseverler ile buluşacak.