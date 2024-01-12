2009’da hayatını kaybeden ABD’li pop ikonu Michael Jackson’ın hayatını konu alan biyografi türündeki film için geri sayım başladı. Merakla beklenen filmin yönetmen koltuğunda İlk Gün, Adalet, Tetikçi ve Kral Arthur gibi başarılı filmlere imza atan Antoine Fuqua oturacak.

“Michael” adını taşıyan film 18 Nisan 2025’te vizyona girecek. Filmde ünlü şarkıcıyı kimin canlandıracağı uzun bir süre merak konusu olmuştu. Şarkıcının 26 yaşındaki yeğeni Jaafar‘ın Jackson’a hayat vereceği açıklandı.

“Michael” adını taşıyacak filmde amcasını canlandıracak olan Jaafar Jackson, sosyal medya hesabında “Amcam Michael’ın hikayesini ekrana taşımaktan onur duyuyorum. Dünya çapındaki tüm hayranlarla yakında görüşmek üzere” ifadelerini kullandı.