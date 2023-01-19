Çok küçük yaşta müzik hayatına atılan Michael Jackson’ın biyografi türündeki filmin çekimleri bu sene başlıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Adelet, Tetikçi ve İlk Gün gibi filmlerin yönetmenliğini yapan Antoine Fuqua oturacak.

“Popun Kralı” Michael Jackson‘ın büyük şöhret basamaklarını nasıl tırmandığını anlatacak filmde ayrıca şarkıcının unutulmaz sahne performanslarını ve özel hayatına dair daha önce duyulmamış bilgilere de yer verilecek.

“Michael” adını taşıyacak filmde, cast çalışmasının hâlâ devam ettiğini rol alacak isimlerin ise daha belirlenmediği alınan bilgiler arasında.

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