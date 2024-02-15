2009’da hayatını kaybeden ABD’li pop ikonu Michael Jackson’ın hayatını konu alan biyografi türündeki film için geri sayım başladı. Merakla beklenen filmin yönetmen koltuğunda İlk Gün, Adalet, Tetikçi ve Kral Arthur gibi başarılı filmlere imza atan Antoine Fuqua oturacak.

“Michael” adını taşıyan film 18 Nisan 2025’te vizyona girecek. Filmde ünlü şarkıcıyı, yeğeni Jaafar Jackson canlandıracak. Filmden ilk kare yayınlandı. Popun Kralı’nın sahne aldığı bir anı canlandıran yeğeni, Jackson’ın en ikonik görünümlerinden biriyle görüntülendi. Yayınlanan karedeki görünümün, 1992-93 tarihlerinde düzenlenen Dangerous turnesinden olduğu belirtildi.

Jaafar Jackson, şarkıcının ağabeyi Jermaine Jackson’ın oğlu. Çocuk yaştan beri ailenin diğer üyeleri gibi dans eden ve şarkı söyleyen Jaafar, ilk defa bu kadar büyük çaplı bir projede yer alacak.