Ünlü İngiliz oyuncu Sir Michael Gambon, elli yılın üzerinde süren başarılı kariyerinin sonunda 82 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, oyuncunun zatürre nedeniyle hastanede yaşamını yitirdiğini doğruladı. Gambon, özellikle “Harry Potter” serisindeki Profesör Albus Dumbledore karakteriyle tanınıyordu ve bu ikonik rolü altı film boyunca başarıyla canlandırdı.

Sahne, sinema, televizyon ve radyo dünyasında uzun yıllar boyunca aktif olarak çalışan usta oyuncu, kariyeri boyunca dört BAFTA ödülü kazanmanın yanı sıra birçok önemli projede yer aldı.

Ayrıca Gambon, J.K. Rowling’in “Harry Potter” serisindeki Dumbledore karakteri dışında ITV dizisi “Maigret”te Fransız dedektif Jules Maigret’i canlandırdı ve Dennis Potter’ın “The Singing Detective” adlı eserinde Philip Marlow karakteriyle büyük takdir topladı.

Kariyerine Londra’daki Kraliyet Ulusal Tiyatrosu’nun orijinal üyelerinden biri olarak başlayan Gambon, birçok Shakespeare oyununda da başarılı performanslar sergiledi ve 1998 yılında eğlence sektörüne katkılarından dolayı şövalye unvanını aldı.