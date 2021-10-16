Michael Caine’den Hayranlarını Üzen Haber

Başarılı oyuncuyu, son filmi Tenet’ten sonra başka bir projede göremeyeceğiz. Oyunculuk kariyerine devam etmeyeceğini açıklayan Michael Caine, emekliliğin tadını çıkaracak.

Michael Caine kimdir?

İngiliz oyuncu Michael Caine, rol aldığı Zulu filmi ile beraber 1963 yılında adını duyurmaya başladı, ‘Alfie’ (1966) filmi ile ilk kez Oscar’da aday gösterildi. 1986 ve 1999 yıllarında, en iyi yardımcı erkek oyuncu kategorisinde Oscar ödülüne layık görüldü. Sonraki yıllarda ‘Batman Başlıyor’, ‘Kara Şövalye’, ‘Başlangıç’, ‘Kara Şövalye Yükseliyor’ başta olmak üzere çoğunlukla Christopher Nolan filmlerinde yer aldı. 2014 yılında ‘Yıldızlarası’ filminde yer alan başarılı aktör, ‘Tenet’ filminden sonra oyunculuğu bırakma kararı aldı.