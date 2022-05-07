‘Foolish Casanova’, ‘Hasta Ettim’, ‘Kısmetsizim’ ve ‘Frekans’ gibi şarkılarıyla bir döneme damga vuran şarkıcı Petek Dinçöz, geçtiğimiz mart ayında Serkan Kodaloğlu’yla olan sekiz yıllık birlikteliğini bitirerek oğluyla Miami’ye taşınmıştı. Bir süredir hayatına Amerika’da devam eden 41 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ünlü isim son olarak 1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından camın önünde siyah mini elbisesiyle verdiği pozu “Yağmurlu bir gün” notuyla paylaştı. Sağlıklı beslenen ve hayatından sporu eksik etmeyen Dinçöz, fit vücuduyla dikkatlerden kaçmadı.