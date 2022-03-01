Ünlü sunucu Metin Uca, Youtube projesi ‘Haber Bahane’ programına katılarak aşk hayatıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu. Yanıtlarıyla izleyicileri şaşırtan Uca, hayatına giren 3 kadının da peş peşe vefat ettiğini ve bu kayıpların ardından büyük bir travma yaşadığını söyledi. Yaşadığı travmalar sonrası bağlanma korkusu yaşayan sunucu, “30 yaşında 1,5 ay ile anne ve babamı kaybettim. O günden beri de yalnız yaşıyorum. Bağlanma korkum o zamana dayanıyor. Hayatımda hep sevdiklerimle sınandım.” ve “Birlikte olduğum 3 kadını da peş peşe kaybettim. Ankara’da ses sanatçısı bir sevgilimle kötü ayrılmıştık. Evde astım krizi geçirdi. Ona karşı çok mahcup olduğum bir hayatım var. Sonra Derya’yı kaybettim. Sonra yine bir başkası var. Bu ölümler hep ayrıldıktan sonra oldu. Kendimi suçlu hissetmedim ama istemeden üzdüm. 3 kadın peş peşe ölünce istemeden ben insanların hayatlarını olumsuz etkileyen biri miyim diye düşünmeye başladım.” şeklinde yaptığı açıklamalar ardından birliktelik yaşadığı kişilere açık ilişki teklif ettiğini itiraf etti.