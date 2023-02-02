Televizyonda birçok programın sunuculuğunu yapmış olan 61 yaşındaki Metin Uca, İstanbul Havalimanı’nda bilet işlemleri için kimlik kontrolünden geçtiği sırada hakkında arama kararı olduğu ortaya çıktı.

Aynı dakikalarda Kıbrıs’tan İstanbul Havalimanı’na iniş yapan Barbaros Şansal pasaport kontrolü sırasında hakkında arama kararı olduğu tespit edilerek polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak suçundan hakkında arama kararı bulunduğu belirtilen Şansal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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