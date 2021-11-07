Metin Hara ve Hilal Altınbilek evleniyor mu?

Kadrosunda sık değişiklikler yaşanan Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki ilk sezondan beri yer alan Hilal Altınbilek, kadro değişikliğiyle ilgili, “Yeni bir dizi gibi oldu. Adapte de olduk, seyircimiz de oldu gibi. Bakalım bu sezonu güzel bir şekilde bitirmeyi niyet ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Dizinin çekimlerinin Adana’da gerçekleşmesi sebebiyle İstanbul-Adana arasında sıkça seyahat eden oyuncu, buna alıştığını söyleyerek Adana’da formunu korumanın zor olduğunu itiraf etti.

“İlişkimiz iyi gidiyor”

Metin Hara ile ilişkileri devam eden güzel oyuncu, Metin Hara’yla evlenip evlenmeyecekleri sorulduğunda, “İlişkimiz iyi gidiyor, evlenmek gibi bir durum ortada yok” cevabını verdi.