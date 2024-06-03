Şair Metin Altıok’un kızı Zeynep Altıok’un konuşmasıyla başlayan tören, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Kırmızı Kedi Yayınevi kurucusu Haluk Hepkon’un konuşmalarıyla devam etti.

Zeynep Altıok; yıllardır Metin Altıok Şiir Ödülü’ne ev sahipliği yaptığı için Kırmızı Kedi Yayınevi’ne ve bu törenin Beyoğlu Ses Tiyatrosu’nda gerçekleşmesine vesile olan Beyoğlu Belediyesi’ne ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’e teşekkür etti. Yaptığı konuşmada Gezi direnişini anan ve Gezi tutsaklarını selamlayan Altıok, bu törenin Beyoğlu’nda gerçekleşmesinin önemini ve kıymetini vurguladı.

Geçtiğimiz yıl yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle ödülünü teslim alamayan Selahattin Yolgiden ve bu yıl ödülün sahibi olan Şeref Bilsel, Haydar Ergülen ve Şükrü Erbaş’ın konuşmalarının ardından ödüllerini teslim aldı.