Bir televizyon programında, “Yeni nesil mizahı nasıl buluyorsunuz?” sorusuna cevap veren Metin Akpınar, Cem Yılmaz hakkında, “Zeki çok belki ama iyi konuşan yok. Cem Yılmaz da dahil. Çok beğeniyorum. Çok zeki çocuk, mükemmel işler yapıyor. Ama aktör kumaşı zayıf. Olmak zorunda değil. Stand up da aktörlük gerekmiyor. Ama iyi konuşmak, tonlama da daha büyük başarılar bekliyor insan” demişti.

Cem Yılmaz: Beni sahnede izlerse çok mutlu olurum

Cem Yılmaz ise sosyal medyadan bir paylaşım yaparak; “Kıymetli büyüğümüz Metin Akpınar beni bir söyleşisinde değerlendirmiş. Sağolsun, teşekkür ederim. 6 yaşındayken ilk izlediğim performans Devekuşu Kabare’nin ‘İnsanlığın Lüzumu Yok’ oyunuydu. Her işini pür dikkat izledim. Bir gün o da beni sahnede izlerse çok mutlu olurum” ifadelerini kullanmıştı.

“Cem’den ve sevenlerinden çok özür diliyorum”

“Stand-up hakkında konuşurken Cem’in oyunculuğu ile ilgili bir şeyler söyledim. Bir tweet atmış orada biraz gönül koymuş. Bu da beni çok üzdü. Kimsenin üzülmesini, kırılmasını zaten istemem, Cem’in kırılmasını hiç istemem” diyen Akpınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sevdiğim, beni güldüren bir arkadaş. İyi de bir komedyen. Anlatmak istediğim sadece kompozisyonlara biraz daha özen göstermesi. Kara Komedi tiplemesi mesela mükemmeldi. Daha çok reklamdaki tiplemelerini özensiz bulduğumu söylemek istedim. Öğretmenliğin dozunu kaçırdıysam Cem’den ve sevenlerinden çok özür diliyorum” diye açıklık getirdi.