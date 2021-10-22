Metin Akdülger Ekranlara Dönüyor!

Başarılı oyuncu, yine Netflix’te yayınlanacak ‘Kulüp’ isimli diziyle 5 Kasım’da seyirciyle buluşacak. Dizide; Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek, Salih Bademci ve Fırat Tanış gibi başarılı oyuncular da yer alıyor.

Kulüp dizisinin konusu nedir?

1955 yıllında İstanbul’da geçen dizi, o dönemde iddia sahibi olan gece kulübünde çalışan eski mahkum Matilda ve hapisten çıkana kadar kendisinden haberi olmamış kızı Raşel’in hayatını anlatıyor.

O3 Medya’nın çektiği, Necati Şahin, Ayşin Akbulut, Serkan Yörük, Bengü Üçüncü ve Rana Denizer’den oluşan ekibin senaryosunu yazdığı diziyi, Zeynep Günay Tan ve Seren Yüce yönetiyor.

“İki projeyle görüşüyorum”

Hayranları tarafından çok sevilen Akdülger, kısa zaman önce muhabirlerin sorularına cevap vermiş ve “Dijital platformlarda yayınlanacak iki projeyle görüşüyorum. Yeni sezonda televizyon projesi olmayacak” şeklinde açıklamada bulunmuştu.