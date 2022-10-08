METAFLUENCE CITY içerisinde yer alacak “Moda Bölgesi”nde metaverse’deki ilk “Türk Moda Caddesi” kuruluyor. Türkiye’nin moda ünlüleri, blogger ve influencerları ile moda markaları bu caddede yer alan METAHUT’ları üzerinden takipçileri ile buluşacak. Metaverse’e özel NFT’ler ve markaların özel üretim ürünleri tüm takipçilerle ilk kez METAFLUENCE’da buluşacak.

Metafluence’deki şehri farklı tema caddelerine böldüklerini söyleyen Metafluence CEO’su Emin Vali, “Metafluence City içerisinde Türk Modası’nı, tekstilini tüm dünyaya meta evrende de tanıtacak, global marka ve influencerler ile iletişim kurulabilecek bir Türk Moda Caddesi kuruyoruz. Mesela Hindistan için bir “Bollywood Caddesi” oluşturuyoruz. Burada dünyaca ünlü aktör ve aktrisler Metahutlar’da yapacakları özel etkinlikler, yarışmalar ile takipçileri ile buluşmaya başlayacak.

Farklı farklı ülkelerdeki kültürler, önemli sektörler için en aktüel caddeleri oluşturuyoruz ve o caddelere önde gelen ünlüleri ve markaları davet ediyoruz. Onları platforma yerleştiriyoruz ve onlar da diğer kullanıcıları beraberinde getiriyor. Bu şekilde şehrimizde farklı tematik caddeler ve insanların ilgisini çekecek tematik evler oluşuyor.

Moda caddesinde Türkiye’nin önde gelen moda, kozmetik ve aksesuar firmaları, influencerler ve tasarımcılarının buluşacağı bir bulvar kurguluyoruz ve burada firmalar yeni çıkardıkları tasarımlarını hem fiziksel ürün hem de dijital giysi olarak satabilecekler. Türk Modası’nın gücünü, liderliğini ve pazarlama yeteneğini teknoloji ile birleştirerek buraya daha sonra katılacak dünya markalarına metaversede de göstereceğiz.

Tasarımcı, firma, katılımcı ve influencer gibi herkesin kazandığı; büyüyen ve kendi kendini büyüten bir sistem oluşturuyoruz” dedi.

İlk yapay 3D influencer LUNA sınırları zorluyor

Vali sözlerine şöyle devam etti: “Metafluence olarak en dikkat çekici özelliğimiz sosyalleşmenin yaşandığı gerçekçi bir sanal ortam sunuyor olmamız. Sürekli geliştirmeye ve platforma yeni özellikler eklemeye devam ediyoruz.

Diğer meta evrenler farkımız ve üstün yanımız eşsiz bir sosyalleşme ortamı sağlamamız ve üstün gerçekçi (hyper realistic) olmamız. Bu farkı ortaya koyacak şekilde ilk yapay influencerımız LUNA’yı tasarladık. Çok yakında LUNA’yı tüm dünya ile tanıştırıyor olacağız. LUNA, hem gerçek kullanıcılar hem de gerçek kanaat önderleri ile birlikte yaşayacak. Luna, gelecek haftalarda Metafluence’nin içinde dolaşacak ve platformun içinde maksimum hyper realistic (üstün gerçekçi) formatta konuşarak insanlarla iletişime geçecek.”

Şu anda influencer olmayan ama olma potansiyeli ve üretken olan takipçiler için de güzel bir fırsat oluşturduklarını belirten Vali, “Aslında yeni dünyanın ünlülerini biz kendi şehrimize yerleştiriyoruz. Hatta onları tasarlıyoruz bile diyebiliriz” şeklinde konuştu.

“Metafluence Akademi’yi kurduk”

Metaverse kavramının çok yeni bir kavram olduğunu belirten Vali, “Metaverse genç nesle hitap eden yeni bir trend. Aslında farklı trendlerin birleşmesi. Biz ne yapıyorsak 5 sene sonraki hedef kitlesi için yapıyoruz. Bu anlamda hedef kitleyi eğitmek bizim önceliklerimizden biri. Çünkü yeni bir şeyi eğiterek yayabiliriz. O açıdan Metafluence Akademi’yi kurduk. Özellikle gençleri bu akademiye teşvik ederek onların eğlenmesini, eğlenerek sosyalleşmesini, öğrenmesini ve gelir elde etmesini sağlıyoruz. Hem Metafluence ile hem markalarla hem de kitle liderleri ile farklı iş birlikleri yapması için üniversite öğrencilerini şimdiden oraya davet ediyoruz. Bunu da ilk olarak Türkiye’de başlattık. Türkiye’den üniversitelilerle eğitim içerikleri konusunda görüşüyoruz. Konuya merakı olan gençler başvuruyor” dedi.

Metafluence Hakkında

550 binden fazla kanaat önderi ve 5.000’den fazla markayı birbirine bağlayan otomatik bir influencer/marka pazarlama platformu olan Keepface tarafından kurulan METAFLUENCE, dijital pazarlamaya ve eğlenceye yepyeni bir boyut getiriyor.

Lider kanaat önderleri ve markalar METAFLUENCE City içinde yer alan dijital konutlar yani METAHUT’lar aracılığı ile yaşam tarzlarını, ürün ve servislerini paylaşabilecek, hedef kitleleriyle etkileşime geçebilecek, Nitelikli Fikri Tapularını (NFT’lerini) toplayabilecek ve takas edebilecekler.

Özel bir tesis gibi inşa edilen ‘METAHUT’lar, METAFLUENCE City’nin tam merkezinde; plazalar, alışveriş merkezleri ve diğer nüfuslu merkezlerin yakınında konumlanıyor. Ayrıca influencerlar, markalar ve METAHUT sahipleri konutlarını diledikleri gibi özelleştirip kişiselleştirme özgürlüğüne sahip olacaklar.