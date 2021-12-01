Moda giderek meta evrende yerleşik konumuna doğru evrilirken, Z Kuşağı müşteri tabanının, zamanının çoğunu sosyal platformlarda oynayarak, sosyalleşerek ve alışveriş yaparak geçiriyor oluşu, bu noktada daha özverili bir çalışma alanı konusunda kırmızı alarm yakıyor.

Sanal platformlarla birlikte dönüşen algılarımız, önümüze fiziksel gerçekliğimizi sanal gerçekliklerle harmanlayan sanal bir evren sunuyor. İçinde bulunduğumuz metaversik evren, bir bakıma mevcut internetimizin 4D versiyonu iken kritik bir yönü, tek bir şirket tarafından kontrol edilememesidir. Meta veri deposu artık dijital moda, sosyal medya, artırılmış gerçeklik, sanal mağazalar, video oyunları ve NFT’lere kadar uzanıyor.

Geçen iki ay içinde Givenchy, Balenciaga, Gucci, Fortnite, Vans ve Roblox gibi önde gelen moda ve oyun şirketleri, dijital moda koleksiyonlarını ve fiziksel aktivasyonları kapsayan işbirliklerini duyurdular. Ve 2021 boyunca, NFT satışları, 1.3 milyar dolardan 10.7 milyar dolara yükseldi. Dolce & Gabbana, 30 Eylül’de açık artırmada dokuz parçalı bir dijital NFT koleksiyonunu yaklaşık 5.7 milyon dolara sattığını duyurdu.

Meta’dan ayrıca sanal gerçekliğin insanlara özel NFT koleksiyonlarını veya moda parçalarını barındırabilecekleri, kendi sanal odalarını yaratma olanağı sunacağına dair spekülasyonlar var.

Hızla gelişen dijital alanımızın, bunun dışında bir dünyaya dönüşmesi sadece bir zaman meselesi.