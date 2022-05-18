Yapı Kredi, gelecek nesiller için emanet olarak sakladığı Atatürk’ün kişisel eşyalarından oluşan koleksiyonu, NFT’ye dönüştürerek 19 Mayıs’ta Metaverse evreninde sergilemeye hazırlanıyor.

Atatürk’e ait madalyalar, kehribar tespih, ahşap baston, gramofon ve annesi Zübeyde Hanım’ın gözlük çerçevesi gibi değerli eşyaların NFT olarak görülebilecek .Bu özel koleksiyon için Yapı Kredi’nin Metaverse evreninde 19 Mayıs’ta açacağı üç katlı binanın ilk katını müzeye dönüştürülmesi planlanıyor.

Kültür ve sanatın korunarak gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarılmasını hedeflediklerini aktaran Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü Arda Öztaşkın sözlerine şunları ekledi: “Kültür ve sanatın bankası Yapı Kredi olarak, 19 Mayıs’ta Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak ve mirasını gelecek kuşaklara aktarmak adına, daha önce ‘Sanal Müze’yle dijital ortama taşıdığımız Atatürk arşivimizin NFT versiyonlarını oluşturduk. Atatürk’e ait kişisel eşyaların yer aldığı bu çok değerli koleksiyonun en değerli parçalarını Metaverse evrenindeki binamızın müzeye dönüştürdüğümüz birinci katında sergileyeceğiz.”