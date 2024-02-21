Meta, Türkiye’de en çok kullanılan emojileri paylaştı. Türkiye genelinde son üç ayda oluşturulan Facebook gönderilerine bakıldığında Türkiye genelinde en çok kullanılan yeni emojiler kahkahaya boğulan emoji, gözetleyen surat emojisi ve kalp eller emojisi oldu.

Instagram profillerinde sporla ilgili en çok kullanılan emojiler ise futbol topu, basketbol topu, voleybol topu, boks eldivenleri ve yüzen insan emojisi oldu.

Facebook gönderilerinde ve yorumlarında kullanılan yiyecek ve içecek emojileri arasında ilk sırada yer alanlar ise doğum günü pastası, fincan kahve, çikolata ve şeker oldu.