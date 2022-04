Moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen “Met Gala”ya katılmak için göz alıcı bir kostüme sahip olmak yetmiyor, binlerce dolarlık bilet parasını da gözden çıkarmak gerekiyor.

Her yıl New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen “Met Gala”nın 2022 bilet fiyatları merak edilirken, The New York Times, 2021 gala biletlerinin kişi başı 35 bin dolar olduğunu, masa fiyatlarının da 200 bin ile 300 bin arasında değiştiğini yazdı. Bu rakamlar, 2 Mayıs’ta yapılacak galanın bilet fiyatları için de fikir veriyor.

Met Gala’ya çoğu zaman ünlüler, biletlerinin parasını ödeyecek olan moda markaları tarafından davet ediliyor ve o markalara ait kıyafetleri üzerinde taşıyor. Geçen yıl, en büyük moda markalarından bazılarının, fiyatı karşılayamayan ancak gelecek vaat eden tasarımcılar için bilet parası ödediği belirtildi.