Moda dünyasının en prestijli gecesi Met Gala’nın 2022 teması açıklandı. 2020 yılında pandemi nedeniyle yapılamayan etkinlik, geçen yıl üstün sağlık önemleri alınarak gerçekleşmişti. New York Metropolitan Museum of Art’ta gerçekleşen Met Gala’nın bu yılki teması “In America: An Anthology of Fashion” (Amerika’da: Modanın Antolojisi) olacak. 2021 yılında düzenlenen Met Gala’nın konsepti ‘Amerika: Bir Moda Sözlüğü’ temasının ikinci kısmı olan ‘Amerika’da: Modanın Antolojisi’, Hollywood yıldızlarına ve Amerikalı tasarımcılara övgüde bulunuyor. Geçen sene inşa edilen “Amerika’da” sergi konseptti, kurgusal bir Amerikan evi baz alınarak oluşturuluyor.

2021’de yayınlanan basın açıklamasında, evin her odasında “hayal edilen sakinlerin gelenek ve davranışlarını” yansıtan 20. ve 21. yüzyıl moda örnekleri yer almıştı. Bu sene “Amerika’da: Moda Bir Antolojisi” başlıklı ikinci sergi için Amerikan Kanadı dönemi odalarının açılması bekleniyor. Kostüm Enstitüsü’nden Sorumlu Wendy Yu Küratörü Andrew Bolton geçen sene yaptığı açıklamada, temaya ve beraberindeki sergiye karar vermesinin nedeninin “Asıl mesele, Amerikan moda camiasının bizi 75 yıldır, gerçekten de başından beri desteklemesiydi. Kostüm Enstitüsü’nün desteğini kabul etmek ve ayrıca Amerikan modasını kutlamak ve üzerinde düşünmek istedim” sözleriyle açıklamıştı.

Bu sene Met Gala’nın ev sahipleri ise Blake Lively, Ryan Reynolds, Regina King ve Lin-Manuel Miranda olarak açıklandı.

İşte Met Gala 2021’in akılda kalan görünümleri: