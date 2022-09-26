Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve tescilli güzel Amine Gülşe, 2019 yılında görkemli bir törenle dünyaevine girmişti. Ünlü çift 2020 yılında ilk çocukları Eda’yı kucaklarına almıştı. Hamileliğinin son ayını geçiren Amine Gülşe’ye geçtiğimiz günlerde arkadaşları tarafından baby shower sürprizi yapılmıştı.

Ünlü çift ikinci bebekleri Ela’yı kucaklarına aldı. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımla kızlarının dünyaya geldiğini duyuran çift, kızlarının fotoğrafının altına “Allah’a şükürler olsun sağ sağlim dünyaya geldin güzel kızımız Ela” notunu ekledi.

Çiftin ikinci bebekleri Ela’nın olduğu fotoğrafa çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı geldi.

Mesut Özil, ilk kızları Eda’yı kucaklarına aldıklarında eşi Amine Gülşe’ye doğum hediyesi olarak 80 milyonluk malikane almıştı. Şimdi ise yeni doğum hediyesinin ne olacağı merak konusu oldu.

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