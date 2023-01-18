Usta oyuncu Mesut Akusta’nın başına yeniden talihsiz bir olay geldi. Öncesinde Teşkilat dizisinde oynarken evde beyin kanaması geçiren ve ölümden dönen oyuncu, gördüğü tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşabilmişti. Şimdilerde Gold Film yapımının Yürek Çıkmazı dizisinde başrol oynayan Akusta, tekrardan talihsiz bir olay yaşadı. Çekim esnasında dişi çıkan usta oyuncu, doktora gitmek için set aracına bindi.

Mesut Akusta, araçtan indikten sonra dengesini kaybetmesi sonucunda yere düştü. Arabayı kullanan şoför arkasına bakmadan hareket edip gitmesiyle yere düşen oyuncunun parmaklarını ezdi. Acılar içinde kalan talihsiz oyuncunun üç parmağı birden kırıldı. Akusta’nın tedavisi yapıldıktan sonra parmakları alçıya alındı ve sete geri döndü. Sağlık sorununa rağmen setini aksatmak istemeyen ünlü oyuncu dizide birileriyle kavga etmiş gibi yansıtıldı.