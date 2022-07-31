Ünlü isim Meryem Uzerli oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Yer aldığı projelerle seyircilerin aklına kazınan Meryem Uzerli, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla da adından söz ettiriyor.

Meryem Uzerli’nin Instagram’da 7.4 milyon takipçisi bulunuyor.

Ünlü oyuncu Muhteşem Yüzyıl, Gecenin Kraliçesi, Öteki Taraf gibi projelerle ekranlara geldi.

Güzel oyuncu sosyal medya hesabında sütyensiz pozlar verdi. Göğüslerini yelpaze ile kapattığı poza çok sayıda beğeni geldi.

İşte o paylaşımlar…

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