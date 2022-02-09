Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisindeki ‘Hürrem Sultan’ rolüyle seyircilerin gönlüne taht kuran Meryem Uzerli, sevilen dizi ve filmlerdeki başarısıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Güzel oyuncu, Rusya’nın en iyi kozmetik markası Faberlic’in yeni yüzü oldu. Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; bu reklam anlaşması için 1 milyon dolar alan Meryem Uzerli, böylece Türkiye dışında bir markanın yüzü seçilen ilk oyuncu oldu. Gizlilik içinde yapılan reklam çekimlerinin ardından geçtiğimiz günlerde kampanyanın lansmanı vardı.

Moda haftası nedeniyle önceki hafta Paris’te olan sanatçı, burada Balenciaga yetkilileriyle görüşmüş ve işbirliği için el sıkışmıştı. Ardından İstanbul’a gelen, sonra da Moskova’ya geçen Meryem Uzerli, Faberlic’in lansman davetinde giydiği Balenciaga kıyafetiyle de Ruslardan tam puan aldı.