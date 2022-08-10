Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda Rus firmasına ait olan kozmetik bir markanın yüzü oldu. Güzel oyuncunun, 1 milyon dolar yani yaklaşık 18 milyon TL kazandığı iddia edildi.

“Muhteşem Yüzyıl” dizisinde “Hürrem Sultan” karakteriyle Ortadoğu ve Rusya gibi ülkelere de büyük bir şöhrete kavuşan Meryem Uzerli, Rusya’nın en popüler kozmetik firmalarından birinin marka yüzü oldu. Güzel oyuncunun, reklam çekimi de Dubai’de gerçekleşti. Uzerli, aynı zamanda reklam çekiminden olan fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Bunun için de ekstra 100 bin dolar daha ücret aldı.

İlginizi çekebilir: