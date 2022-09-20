Hayatını Almanya’da yaşamaya devam eden Meryem Uzerli, aktif bir şekilde kullandığı sosyal medya hesabından babasının yeni yaşını kutladı. Ailesiyle birlikte kamera karşısına geçerek verdiği pozlarını 7.4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından arka arkaya yayınlayan Uzerli, paylaşımına “Doğum günün kutlu olsun baba. Seni seviyoruz” notunu düştü.

39 yaşındaki ünlü oyuncunun mutlu aile fotoğraflarına kısa sürede 160 bin beğeni gelirken, “Babanıza çok benziyorsunuz”, “Nice senelere”, “Biraz anne biraz baba benzerliği”, “Aynı babanıza benziyorsunuz” gibi yorumlar yapıldı.