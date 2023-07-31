Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, tüm zamanların en güzel kadın oyuncuları listesine girdi. İstatistik hesabı World of Statistics tarafından yapılan dünyanın en güzel kadınları adlı listede Marilyn Monroe, Monica Belluci, Angelina Jolie, Charlize Theron, Brigitte Bardot ve Audrey Hepburn gibi isimler yer alıyor.

World of Statistics adlı hesabın 2 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. “Hürrem” karakteriyle tanınan ünlü oyuncu uzun süredir ekranlardan uzak. Uzerli son dönemde reklam filmlerinde oynamayı tercih ediyor. Oyuncu son olarak yüzündeki değişimle gündeme gelmişti. Oyuncunun yüzündeki güzellik uygulamaları, sosyal medya takipçileri tarafından eleştirilmişti.