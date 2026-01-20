Dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Meryem Uzerli, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards törenine Global Davetli statüsüyle katıldı. Orta Doğu’nun en prestijli kültür ve eğlence etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Joy Awards, bu yıl da sinema, televizyon, müzik ve dijital dünyadan uluslararası isimleri aynı sahnede buluşturdu.

Joy Awards gecesi boyunca Meryem Uzerli, hem Riyad’daki tören atmosferinde hem de sosyal medyada ve global basında yoğun ilgi gördü. Oyuncunun tören alanına gelişinde hayranlarının aracını sararak yarattığı coşku, mor halıdaki zarif duruşu, güçlü sahne hâkimiyeti ve meslektaşlarıyla kurduğu samimi etkileşimler gecenin en çok paylaşılan anları arasında yer aldı. Yerel ve uluslararası medya ile sosyal medya platformlarında en çok konuşulan isimlerden biri olan Meryem Uzerli, güzelliği, enerjisi ve doğal iletişim yeteneğiyle geceye damga vurdu.

Meryem Uzerli ilk kez giydi

Meryem Uzerli, Joy Awards gecesinde moda dünyasında ilk kez görücüye çıkan son derece özel bir tasarım giydi. Khaled & Marwan imzası taşıyan ve The Muse 2025 Haute Couture Collection’a ait olan, fiyatı tasarımcısı tarafından açıklanmayan “The Muse” adlı bu haute couture parça, bugüne kadar hiçbir isim tarafından giyilmesine izin verilmemiş olmasıyla öne çıkıyor.

Sıcak bej tonlarındaki uzun kollu tasarım; heykelsi yüksek yakası, yapılandırılmış silueti ve yere kadar uzanan etkileyici formuyla zamansız bir zarafet sunuyor. Gövde ve etek boyunca iki zanaatkâr tarafından 35 günde elde işlenen floral kristal nakışlar, kırmızı, safir mavisi ve antik altın tonlarında mücevher etkisi yaratan sofistike bir ışıltı kazandırıyor. Meryem Uzerli’nin bu eşsiz tasarımı Joy Awards sahnesinde ilk kez taşıması, gecenin moda açısından en dikkat çeken anları arasında yer aldı. Joy Awards’a bu yıl ilk kez katılan Meryem Uzerli’nin geceye yayılan etkisi, oyuncunun Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki güçlü konumunu ve uluslararası görünürlüğünü bir kez daha ortaya koydu.