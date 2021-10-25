Meryem Uzerli Banyoda Çırılçıplak Poz Verdi

2011 yılında yayına giren ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinde ‘Hürrem Sultan’ karakteriyle hafızalarda yer edinen başarılı oyuncu Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozla gözleri üzerine çekmeyi başardı. Uzun zamandır gündemden uzak kalan Uzerli’nin bu hareketi olay oldu.

Küvette çırılçıplak poz verdi

2 çocuğuyla birlikte yaşayan 38 yaşındaki Meryem Uzerli, banyosunun küvetinde çırılçıplak poz verdi. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Uzerli, çektiği fotoğrafı 6.9 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı. Güzel oyuncu paylaşımında küvet, civciv ve kalp emojilerini kullandı.