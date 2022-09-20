Galatasaray’ın efsane teknik direktörü Fatih Terim’in büyük kızı Merve Terim Çetin, yüzünü göremediği oğlu için Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Merve Terim Çetin, Ekim 2021’de bebeğini kaybettiğini duyurmuş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda acısını dile getirmişti. “Yolumun zor ve uzun olduğunu biliyordum” diyerek, hamileliğinde bazı risklerin olduğunu açıklayan Terim, “Sesim, soluğum, sevincim, heyecanım kesildi” demişti.

“Hâlâ tam atlabilmiş değilim”

Derin bir acı yaşayan Merve Terim, sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşım ile gündeme geldi. Terim paylaşımında şu sözlere yer verdi: “Geçen yıl bugün hayatımın en kötü günlerinden biriydi, yaşadığım fiziksel acının yanında kalbimde belki de hiç kapanmayacak bir yara açıldı o akşam. Hâlâ tam atlabilmiş değilim yaşadığım kayıbı, bazen hamile birini gördüğümde, bazen birbirlerine sıkıca sarılan abi kardeş gördüğümde, bazen hastanede yeni anne olmuş birine rastladığımda içim hala çok acıyor. Ama eskisi gibi de hayatı ciddiye almıyorum artık, hayat kıymetini fark bile etmediğimiz her nefes aslında. Yaşın değil, yaşadıkların öğretiyor sana bu hayatı, yorula yorula yürüyüp, kırıla kırıla büyüyoruz hepimiz. Yazmak da iyi geliyor insana, haline şükretmek, elindekinin kıymetini bilmek, senden daha da zor hikayeleri olanlara empati yapabilmek, satırlar ilaç gibi hep.Biraz vicdan, biraz bahar, biraz yağmur, biraz hayal, birkaç kitap, çokça umut hepimize iyi gelir. Seni hiç göremesem de, sana hiç kavuşamasam da, hayalin hep gözümün önünde benim melek oğlum, yukarlarda bir yerlerde bir gün buluşmak üzere.”

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