Merve Özkaynak duyurdu!

Merve Özkaynak’ın her kadının zaten var olan güzelliğini ortaya çıkarmak için tasarlanmış favori makyaj uygulamalarının sırrını şimdi keşfedin! Bu koleksiyona ilham veren Merve’nin dünyasında kendinizi şımartın.

Kapsül koleksiyonun 2 senedir üzerinde çalıştığı Youtuber ve Influencer Merve Özkaynak; renklerinden dokusuna, pigmentinden ambalajına kadar her aşamada büyük bir aşk ve heyecanla çalıştığını duyurdu.

Koleksiyon bünyesinde; far paletinden yüz paletine, rujlardan maskaraya ve cilt bakım ürünlerine kadar birçok malzeme barındırıyor.

“Koleksiyona ait her bir ürün kızım Melisa dahil olmak üzere; seyahat rotalarım, beni ben yapan özelliklerimin bir yansıması olarak; sizlere benden bir hatıra olsun istedim.”

“Sanki Bir Rüyanın İçinde Gibiyim“

Dün Instagram hesabı üzerinden “Heyecan, gurur, mutluluk… Bütün duyguları kelimenin tam anlamıyla bir arada yaşıyorum. Sanki bir rüyanın içinde gibiyim, ayrıca; tabii ki çok duygusalım. Uzun zamandır bu harika haberi sizlerle paylaşmak için can atıyorum ve sadece 1 gün daha beklemenizi rica ediyorum çünkü yarın büyük gün! Beni Youtube ve Instagram hesaplarımdan takipte kalın. Yarın saat 17.00’da uzun zamandır beklediğiniz ve beklediğinize çok değecek bir haberle geleceğim” notuyla bir kare paylaşan Özkaynak, takipçilerini heyecanlı bir bekleyiş içerisine sokmuştu.

Ardından yine Instagram üzerinden paylaştığı bir gönderiyle akıllardaki soru işaretini yanıtlayan Özkaynak; “Heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sonunda uzun zamandır sizlerle paylaşmak için sabırsızlandığım muhteşem haberimi açıklıyorum” ifadelerinde bulundu.

Hayatına, hayallerine ve kendi kişisel yolculuğuna anlam katan Özsevgi, özsaygı ve özgüven duygularının renklerle olan sıcak harmonisini yansıttığını; her şeyiyle harika bir koleksiyon olduğunu, birçok isimden tebrik mesajı aldığını belirtti.