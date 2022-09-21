2020 yılında iş insanı Kenan Koçak ile nikah masasına oturan Merve Özbey, 2021 Şubat ayında ilk bebeği Elif Özüm’ü kucağına almıştı. İkinci kez anne olacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde ‘Emir’ ismini verdikleri ikinci bebeklerini de kucağına aldı.

Yeni doğan çocuğu Emir’in yüzünü göstermeyen Özbey, hastane çıkışı muhabirlerle ettiği sohbette bebeğin, eşi Kenan Koçak’a benzediğini söylemişti. Yeniden anne olmanın heyecanını yaşayan Merve Özbey, ilk kez eşi ve iki çocuğuyla birlikte oldukları aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımının altına “İyi ki! İyi ki! Bütün dünyam bu!” notunu ekleyen Merve Özbey, oğlu Emir’in yüzünü yine göstermedi. Şarkıcının bu paylaşımına ‘tebrikler’ mesajı yağdı.

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