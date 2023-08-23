Ünlü şarkıcı Merve Özbey, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde konserlerini ertelemek zorunda kaldı. 35 yaşındaki sanatçı, geçirdiği ameliyat sonrasında ortaya çıkan komplikasyonlar sebebiyle hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. Özbey, hayranlarını endişelendiren bu durumu sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Özbey, “Bir süre önce geçirdiğim operasyon sonrası birtakım komplikasyonlar gelişti. Buna yönelik hastanede devam eden tedavi süreci ve doktorların tavsiyesiyle 30 Ağustos’a kadar olan konserlerimi üzülerek iptal etmek zorunda kaldım. Sağlık günlerde yeniden buluşmak ve hep birlikte şarkılar söylemek dileğim ile…” ifadelerini kullandı.

Son olarak hastane süreci hakkında bilgi veren Merve Özbey, hastane odasında çekilen bir videoyla takipçilerine seslendi. Zorlu bir süreç geçirdiğini belirten Özbey, “Dün geceyi zor geçirdim, ancak bugün enerjik uyandım. Hastanede geçirdiğim süre, yaklaşık 6 aydır devam ediyor. Bu uzun süreçte biraz durmam gerektiğini anladım. Durumum iyiye gidiyor. En kısa zamanda çocuklarıma ve konserlerime kavuşmak istiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin, güzel haberlerle tekrar buluşacağız” dedi.