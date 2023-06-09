Ünlü şarkıcı Merve Özbey, geçtiğimiz akşam Kenan Doğulu’nun konserini izleyen arasınaydı. Gazetecilerin “Sizi çok iyi ve fit gördük. Sırrınız nedir?” sorusuna Özbey, “Yememek. Bir de iki çocuk tabii. Hem ev hamımı olmak hem de konserlere koşturmak. Dışarıdan konser vermek çok kolay gibi olsa da bizim öncesinde yolculuklarımız var. Ev, iş, güç koşturmacası derken yemek yemeye zaman olmuyor” diyerek cevap verdi.

Meslektaşı Kenan Doğulu hakkında da konuşan 34 yaşındaki şarkıcı, “Benim çocukluk mutluluğum Kenan Doğulu. Bunca yıldır hayatımda ilk kez izleyeceğim. İnanılmaz heyecanlıyım ve aşırı eğlenmek istiyoruz uzun zamanda sonra. Seyirci nasıl eğlendirilir öğreneceğiz biz de büyüklerimizin konserini izleyip” ifadelerini kullandı.