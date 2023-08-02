02.08.2023

Ünlü oyuncu Merve Dizdar, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Bir mekanda yalnız başına oturan oyuncu, bir süre cep telefonuyla ilgilendikten sonra mekandan çıktı. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Dizdar, sosyal medyayı çok sevmediğini ifade etti.

Bu alanda yüksek ücretler kazanan ünlü isimlerin olduğu hatırlatılan ünlü isim, “Sosyal medyayı çok sevmiyorum. İşlerimi paylaşıyorum sadece. Orada vakit geçirmenin çok fazla vakit aldığını düşünüyorum. Orada olmasam daha iyi. Ben işin ticari boyutunu beceremiyorum. Kullanamadığım için teklif de gelmiyor zaten” şeklinde konuştu.

Yaz döneminde çok yoğun bir şekilde çalıştığını söyleyen Merve Dizdar, “Çalışmayı seviyorum. Kısa bir tatil yaptım geldim. Çok tatilci biri değilim. Daha az yapsam da olurdu” dedi. 37 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki günlerde tatil için yakın arkadaşı Ezgi Mola’nın yanına gideceğini de sözlerine ekledi. Mola’nın güzel bir hamilelik süreci geçirdiğini belirten Dizdar, “Evet çok mutluyuz. Kendisi çok iyi. Fazla bilgi vermeyelim” dedi. Aracına doğru yürümeye başlayan oyuncu, “Park sorunu yaşıyorum. Aracı valeye verdim. Biraz yürüyeceğim” dedikten sonra oradan uzaklaştı.