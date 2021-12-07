Yaşadıkları aşkla son zamanların en çok konuşulan çiftlerinden olan Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar, geçtiğimiz haziran ayında evliliklerinin sonlandığını duyurmuştu. Boşanmış olmalarına rağmen arkadaşlıklarını sürdüren Dizdar ve Altundaşar ikilisi, dün akşam saatlerinde bir mekanda arkadaşlarıyla buluştu.

2. Sayfa’nın haberine göre; Gürhan Altundaşar’ın elini Merve Dizdar’ın sandalyesine koyduğu anlar objektifler tarafından görüntülendi. Oyuncu ikilinin tekrar bir araya gelip gelmediği konusunda kesin bir bilgi henüz yok.