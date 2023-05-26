Fransa’da gerçekleşen 76. Cannes Film Festivali’nde ‘Kuru Otlar Üstüne’deki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Merve Dizdar, İstanbul’a döndü. Yeni proje görüşmeleri için Levent’teki bir menajerlik ofisine girerken görüntülenen oyuncu, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cannes’ın kendisi adına çok iyi geçtiğini söyleyen ünlü isim, ‘Çok güzel geçti. Nuri Bilge Ceylan zaten çok özel bir yönetmen. Her yaptığı işte başarısını kanıtlamış. Biz de onun sayesinde böyle bir şey gördük” şeklinde konuştu.

Festivalde giydiği elbisesinin olumsuz yorumlar almasıyla ilgili ise Merve Dizdar şu ifadeleri kullandı:

“Ben çok mutluyum. Bence çok güzel bir kıyafet. Giydiğim için muhtemelen beğenip giymişimdir. Çok güzeldim. Olumlu yorumlara mutlu oluyorum. Olumsuz yorumlara ise mutsuz olmam. Çünkü herkes birbirinden farklı. ‘Niye bunu giydiniz?’ diye kimseye laf etmem. İğrenç, rezil, berbat gibi yorumlar. Beni öyle görmekten çok üzülmüşler gibi yorumlar var. Öyle bir sokak düşünün ki herkes çok güzel giyinmiş. Açıkçası işin kıyafet kısmıyla çok ilgilenmiyorum. Çünkü dünyaca ünlü bir film festivali bu. Benim aklım o taraflara gidiyor. O yüzden kıyafet konuşmak aklıma gelen en son şey. Beğenmeyenler de başımın tacı. Ben beğendim.”